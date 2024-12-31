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Опубликован радиоперехват «панических переговоров» военных ВСУ

«РВ» опубликовала радиоперехват панических переговоров бойцов ВСУ под Торецком
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Alina Smutko/Reuters

Украинские военные в панике бегут из района Торецка (Дзержинска) в ДНР, основываясь на радиоперехватах их переговоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В публикации указывается, что украинский офицер с позывным «Моряк» получает «панические доклады» от подчиненных, находящихся под атакой бойцов 132-й бригады 51-й армии ЮВО. Военные сообщают ему, что вынуждены покинуть свои позиции.

На записи слышно, как военнослужащий с позывным «Курьер» сообщает «Моряку» о том, что его отряд отступает, и упоминает о раненом бойце с позывным «Енот». В ответ «Моряк» приказывает «устранить» раненого и затем снять с него турникет. После этого связь с «Курьером» прерывается.

30 декабря британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении по всей линии фронта. Аналитик добавил, что ВСУ в основном испытывают нехватку личного состава. Кроме того, им не хватает пехоты и оружия, в результате чего становится все труднее продолжать боевые действия.

Ранее в Курахово группа ВСУ пряталась от атак российских дронов в трансформаторной будке.

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