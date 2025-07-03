Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На Харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Меловое Харьковской области», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские войска взяли под контроль расположенный рядом с Часовым Яром поселок Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР).

1 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины у села Надии в ЛНР.

Военные РФ выявили в селе Новосергеевка в Харьковской области место сосредоточения бронетехники и личного состава украинских войск в ходе объективного контроля западных рубежей республики, рассказал Марочко.

Ранее в Минобороны посчитали, сколько населенных пунктов взяты под контроль ВС РФ за неделю.