Минобороны РФ: за неделю взяты под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России за неделю в результате активных боевых действий взяли под контроль восемь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, успех зафиксирован на участке подразделений группировки войск «Запад», которые за минувшие семь дней смогли взять под контроль населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское в Харьковской области.

Кроме того, подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль Дылеевку в Донецкой народной республике (ДНР), а бойцы Центральной группировки — Новосергеевку в ДНР.

Также отличились бойцы группировки «Восток», которые за неделю вытеснили противника из четырех населенных пунктов, а именно из Запорожья, Перестройки (украинское название — Перебудова), Шевченко и Ялты в ДНР.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под контроль все населенные пункты в республике, откуда ВСУ начинали свое контрнаступление в 2023 году. Он отметил, что это удалось сделать благодаря взятию поселка Перестройка. Именно оттуда началось «пресловутое контрнаступление» украинцев два года назад.

Ранее глава ДНР рассказал, когда Украина утратила самостоятельность.