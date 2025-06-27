На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны посчитали, сколько населенных пунктов взяты под контроль ВС РФ за неделю

Минобороны РФ: за неделю взяты под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России за неделю в результате активных боевых действий взяли под контроль восемь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, успех зафиксирован на участке подразделений группировки войск «Запад», которые за минувшие семь дней смогли взять под контроль населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское в Харьковской области.

Кроме того, подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль Дылеевку в Донецкой народной республике (ДНР), а бойцы Центральной группировки — Новосергеевку в ДНР.

Также отличились бойцы группировки «Восток», которые за неделю вытеснили противника из четырех населенных пунктов, а именно из Запорожья, Перестройки (украинское название — Перебудова), Шевченко и Ялты в ДНР.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под контроль все населенные пункты в республике, откуда ВСУ начинали свое контрнаступление в 2023 году. Он отметил, что это удалось сделать благодаря взятию поселка Перестройка. Именно оттуда началось «пресловутое контрнаступление» украинцев два года назад.

Ранее глава ДНР рассказал, когда Украина утратила самостоятельность.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами