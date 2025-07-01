Марочко: ВСРФ комбинированным ударом сорвали ротацию ВСУ у Надии в ЛНР

Российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины у села Надии в ЛНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Военные РФ выявили в селе Новосергеевка в Харьковской области место сосредоточения бронетехники и личного состава украинских войск в ходе объективного контроля западных рубежей республики, рассказал Марочко.

По его данным, в ходе российского комбинированного удара было уничтожено шесть единиц техники, артиллерийское орудие и до взвода личного состава.

«Данный удар сорвал ротационные мероприятия в районе Надии в ЛНР», — добавил эксперт.

29 июня Telegram-канал «Военный обозреватель» заявил, что ночью по целям на Украине отработали более 450 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и не менее 40 ракет.

По его информации, российские военнослужащие задействовали снаряды Х-101/Х-55, «Кинжал», «Искандер-М» и «Калибр». Как назвал этот удар самым массированным за последние месяцы.

Ранее сообщалось, что российские военные начали применять новую ПВО.