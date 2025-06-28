Наиболее сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент сложилась на Покровском направлении (Красноармейское — российское название). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Покровское направление остается самым горячим», — написал военный.

В связи с обстановкой на Покровском направлении Сырский пообщался с украинскими солдатами, провел совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии.

27 июня Сырский прибыл на Покровское направление в рамках рабочей поездки. По его словам, на этом направлении ежедневно происходит не менее полусотни боевых столкновений.

28 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России начали штурм южного пригорода Красноармейска (Покровска). По его словам, сейчас украинские войска подтягивают к передовой новые подразделения БПЛА для противодействия наступлению.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило элитный батальон в Сумскую область.