В Рослесхозе назвали сроки восстановления лесов, пострадавших из-за боевых действий

Рослесхоз: пострадавшие из-за боевых действий леса восстановят за два года

Леса России, пострадавшие в результате боевых действий, будут восстановлены за два года после начала работ. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников.

«Первая задача: их (пострадавшие леса. — «Газета.Ru») описать, понять масштаб проблемы. Вторая — провести разминирование, провести разбор оборудования, блиндажей, других сооружений», — сказал Советников.

По его словам, третья задача — восстановить, вырубить некоторые поврежденные растения, посадить новые, осуществить рекультивацию.

Руководитель Рослесхоза также заявил, что масштабы разминирования, которые будут предшествовать восстановлению, являются ключевым фактором при оценке сроков. При этом он отметил, что по стране ведомство восстанавливает ежегодно 1,2 млн гектар леса, что больше, чем все вместе взятые леса Курской, Белгородской и Брянской областей.

«Поэтому мощности и объемы у нас есть, но остаются вопросы разминирования, разборки», — добавил Советников.

15 июня временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что большинство атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектов в приграничных районах региона непригодны к восстановлению.

Ранее были названы главные экологические проблемы России.