В Херсоне произошел взрыв

В контролируемом украинскими властями городе Херсоне произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости».

Также сообщается о повреждении жилого дома в селе Михайловка в Херсонской области. При этом воздушная тревога на территории контролируемой Киевом части региона не объявлялась.

До этого взрывы в городе происходили 29 и 28 июня.

27 июня сообщалось, что на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.