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На энергообъекте в Киеве произошел взрыв

Кличко сообщил о взрыве и пожаре на энергообъекте в Киеве

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Depositphotos

На энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар», — написал он.

Чиновник также заявил, что на место направляются «все службы».

27 июня исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты отремонтированных энергетических объектов.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что украинский энергохолдинг ДТЭК потерял около 86% мощностей.

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