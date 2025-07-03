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В Воронежской области обнаружили и уничтожили более пяти дронов

Гусев: над городами Воронежской области сбито более пяти беспилотников
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Евгений Биятов/РИА Новости

На территории нескольких городов Воронежской области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется. В Воронеже упавшие части сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома.

Гусев подчеркнул, что опасность атак дронов на Воронежскую область сохраняется.

3 июля сообщалось, что жители Воронежской области услышали взрывы и увидели вспышки в небе.

2 июля сообщалось, что в Белгородской области, в районе села Чайки, два мирных жителя пострадали при детонации беспилотника Вооруженных сил Украины.

В тот же день министерство обороны России сообщило, что системы ПВО менее чем за час перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Крымом.

Ранее в ДНР перехватили более 100 украинских дронов за сутки.

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