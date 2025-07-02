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В ДНР перехватили более 100 украинских дронов за сутки

УФСБ: в ДНР перехватили 113 украинских беспилотников за сутки
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Станислав Красильников/РИА Новости

Более 110 украинских беспилотников, нацеленных на Донецк, Макеевку и Горловку, были перехвачены за сутки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба управления федеральной службы безопасности (УФСБ) России по ДНР в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытка массированной атаки городов ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса».

По информации ФСБ, в ночь на 2 июля 38 беспилотных летательных аппаратов были нацелены на жилые кварталы Донецка и Макеевки. Еще 75 разведывательных и ударных дронов были перехвачены в Горловке.

30 июня Telegram-канал «РИА ДНР» сообщал, что украинская армия нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Донецка. Атаке подвергся Ворошиловский район города. В торговых рядах напротив ЦУМа возле рынка «Сокол» вспыхнул пожар.

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