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В Киеве потребовали от властей найти пропавших в Крынках бойцов ВСУ

В Киеве на митинг вышли родственники бойцов ВСУ, пропавших в Крынках
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Efrem Lukatsky/AP

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести во время операции в районе села Крынки на левом берегу Днепра, вышли на митинг в центре Киева с требованием ускорить поиски бойцов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Близкие военных рассказали, что уже год ничего о них не знают и требуют от властей как можно скорее их найти. Также митингующие разместили инсталляции в виде надувных лодок, на которых украинские бойцы переплывают реку.

Чтобы переплыть Днепр украинским военнослужащим необходимо было пользоваться надувной лодкой, у них были с собой только автомат и граната, поскольку в лодку сложно поместить дополнительное вооружение. Бойцы обычно не доплывали, рассказала изданию супруга одного из бойцов ВСУ.

Вооруженные силы Украины попытались закрепиться в районе Крынок после прорыва Каховской гидроэлектростанции летом 2023 года. Гражданские лица к этому моменту уже покинули населенный пункт. Украинское командование направляло туда все новые силы для удержания плацдарма, но этому препятствовала российская артиллерия.

20 февраля 2024 года экс-министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска взяли под контроль Крынки.

Ранее сообщалось, что ВСУ прекратили попытки атаковать Крынки.

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