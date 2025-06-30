В РФ рассказали о судьбе пропавших в Крынках бойцов ВСУ

Рогов: большинство пропавших без вести в Крынках бойцов ВСУ не выжили

Большая часть военнослужащих ВСУ, пропавших без вести в районе села Крынки Херсонской области, вероятно, не выжила. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Крынки стали местом ликвидации тысяч бойцов ВСУ. Учитывая обстоятельства, большинство из числящихся пропавшими не выжили при попытках переправы», — отметил Рогов.

28 июня сообщалось, что родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, пропавших без вести во время операции в районе села Крынки на левом берегу Днепра, вышли на митинг в центре Киева с требованием ускорить поиски бойцов.

Близкие военных рассказали, что уже год ничего о них не знают и требуют от властей как можно скорее их найти. Также митингующие разместили инсталляции в виде надувных лодок, на которых украинские бойцы переплывают реку.

20 февраля 2024 года экс-министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска взяли под контроль Крынки.

Ранее ветеран СВО назвал отличия между операциями в Сирии и на Украине.