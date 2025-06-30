На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ рассказали о судьбе пропавших в Крынках бойцов ВСУ

Рогов: большинство пропавших без вести в Крынках бойцов ВСУ не выжили
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Большая часть военнослужащих ВСУ, пропавших без вести в районе села Крынки Херсонской области, вероятно, не выжила. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Крынки стали местом ликвидации тысяч бойцов ВСУ. Учитывая обстоятельства, большинство из числящихся пропавшими не выжили при попытках переправы», — отметил Рогов.

28 июня сообщалось, что родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, пропавших без вести во время операции в районе села Крынки на левом берегу Днепра, вышли на митинг в центре Киева с требованием ускорить поиски бойцов.

Близкие военных рассказали, что уже год ничего о них не знают и требуют от властей как можно скорее их найти. Также митингующие разместили инсталляции в виде надувных лодок, на которых украинские бойцы переплывают реку.

20 февраля 2024 года экс-министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска взяли под контроль Крынки.

Ранее ветеран СВО назвал отличия между операциями в Сирии и на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами