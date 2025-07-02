Над Крымом сбили четыре украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО перехватили четыре беспилотника в небе над Крымом

Системы противовоздушной обороны менее чем за час перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Крымом. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 2 июля, с 10:20 до 11:05 по московскому времени. Все сбитые аппараты относились к самолетному типу, то есть имели крылья и двигатель, подобно авиамоделям или малым самолетам.

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над территориями регионов РФ. Отмечается, что по два беспилотника было уничтожено над Курской и Ростовской областями, еще один — над Крымом.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские беспилотники атаковали город Льгов. В результате произошел пожар в одноэтажном жилом доме на три квартиры.

Хинштейн подчеркнул, что обошлось без пострадавших. На месте происшествия находятся пожарные и сотрудники оперативных служб. Врио губернатора держит ситуацию под контролем, по его поручению работу по ликвидации последствий инцидента возглавляет мэр города.

Ранее в ДНР перехватили более 100 украинских дронов за сутки.