Военкоры сообщили об ударе по городу на востоке ДНР

В городе Харцызске на востоке Донецкой народной республики (ДНР)произошел сильный взрыв. Об этом сообщает Baza.

Некоторые военкоры утверждают, что по городу был нанесен удар.

Накануне вечером в селе Березина на трассе близ Житомира на одном производственном предприятии прогремели два взрыва. Оно было полностью уничтожено. По последним данным, при этом пострадали 24 человека, еще двое получили несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, были уничтожены 25 домов, еще больше зданий повреждено. Без электроэнергии после отключения 50 трансформаторных подстанций остались 735 жилищ. На 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп перекрыто движение автомобилей в обоих направлениях. Патрульные обеспечивают безопасность. О причинах взрывов пока ничего не известно.

Ранее жителей украинского Дрогобыча после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.