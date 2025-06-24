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Российские войска взяли населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль Дылеевки в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Дылеевка, расположенным в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, населенный пункт взяли подразделения «Южной» группировки войск. Также во время наступательных действий было нанесено поражение силам Вооруженных сил Украины в ряде других населенных пунктов региона. Среди них — Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр.

Отмечается, что противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

До этого пленный ВСУ Александр Юр рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в Донецкой народной республике, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка.

По его словам, командование отправило 20 человек под видом учебного слаживания в село, которое было под контролем русских войск. Мобилизованные об этом не знали.

Ранее депутат заявил, что ВСУ стягивают под Сумы новобранцев.

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