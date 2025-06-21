Глава ДНР заявил, что ВСУ еще могут перебрасывать резервы под Часов Яр

Городские бои в Часовом Яре продолжаются, противник пока имеет возможность перебрасывать резервы. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Также мы видим продолжающиеся городские бои в Часовом Яре. Там противник пока упирается, имеет возможность перебрасывать резервы. Это временно, но, тем не менее, пока еще городские бои налицо», — сообщил собеседник агентства.

Глава ДНР подчеркнул, что продвижение российских подразделений на Краснолиманском направлении продолжается.

Город Часов Яр, как и близлежащие населенные пункты, играет важную роль в силу своего географического положения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Когда российские военнослужащие установят контроль над городом, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

До этого командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что под контролем Вооруженных сил Украины в Часовом Яре остался только один район, весь остальной город принадлежит российской армии.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие планомерно выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины из города Петровское (украинское название — Грековка) в ЛНР. Он пояснил, что украинские военные серьезно закрепились на данном участке, поэтому взять населенный пункт «с наскока» у российских бойцов «вряд ли получится».

Ранее появилось видео с водружением российского флага над освобожденным селом в ДНР.