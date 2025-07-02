В Пентагоне заявили, что при Байдене США «распахнули дверь» перед Киевом

США при администрации бывшего президента Джо Байдена раздавали Украине оружие и боеприпасы, даже не задумываясь над тем, сколько их остается у самих американских военных. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе брифинга, передает Fox News.

«При администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть у нас», — заявил он.

Парнелл добавил, что при Байдене США «распахнули дверь» перед Киевом и предложили брать «все что угодно».

США 2 июля приняли решение приостановить поставки на Украину ряда важных видов вооружений, среди которых Patriot, зенитные ракеты, высокоточные боеприпасы и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Парнелл оценил это решение, заявив, что приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США является проявлением здравого смысла и прагматичным шагом, который позволит создать структуру, позволяющую понять, куда и как направляется американское оружие.

Ранее глава офиса Зеленского отреагировал на заморозку поставок боеприпасов США.