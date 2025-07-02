В Пентагоне назвали остановку поставок вооружений ВСУ прагматичным шагом

Приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США является проявлением здравого смысла и прагматичным шагом. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе брифинга, передает Fox News.

«Мы рассматриваем это как [проявление] здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда», — заявил представитель военного ведомства США.

Парнелл подчеркнул, что США не могут раздавать американское оружие по всему миру и должны заботиться об обороне своей собственной страны.

США 2 июля приняли решение приостановить поставки на Украину ряда важных видов вооружений, среди которых Patriot, зенитные ракеты, высокоточные боеприпасы и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Если по итогам проверки, которая еще продолжается, окажется, что боеприпасов не хватает или они необходимы в других частях мира, поставки на Украину могут задержать на более длительный срок.

Ранее Зеленский заслушал доклад об отношениях с США после приостановки военной помощи.