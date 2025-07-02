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Российские военные уничтожили под Сумами американского наемника ВСУ

ТАСС: ВС России ликвидировали под Сумами американского наемника ВСУ Вудс-Риза
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниэля Александра Пола Вудс-Риза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Бойцами «Севера» уничтожен американский наемник Daniel Alexander Paul Woods-Reese (Даниэль Александр Пол Вудс-Риз)», — заявил он.

По словам источника агентства, наемник пребывал на территории Украины с 2022 года, где успел построить семью. Солдат был ликвидирован российскими силами 29 июня.

До этого военнослужащий российского отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Алексей Шорохов заявил, что самые подготовленные иностранные наемники в рядах ВСУ приехали из Израиля. Несмотря на это, наибольшие зверства, по словам военнослужащего, совершает «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией).

30 июня газета The Wall Street Journal писала, что украинской армии приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области.

Ранее Генпрокуратура РФ показала воевавшего за ВСУ испанского наемника.

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