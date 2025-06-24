В зоне СВО ликвидировали британского наемника

В зоне проведения специальной военной операции ликвидировали гражданина Великобритании, который участвовал в боях на стороне Украины. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его информации, наемник — Бенджамин Лео Берджесс, родившийся 21 мая 1992 года в Портсмуте. Он воевал под позывным «Волнистый попугайчик».

В конце мая директор Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

По словам главы СК, ведомство завершило расследование 127 дел о наемничестве. Суды рассмотрели их и вынесли обвинительные приговоры 97 наемникам из 26 стран. Больше всего среди них граждан Грузии — 42, США — 13 и Латвии — 10. Осуждены также четыре наемника из Великобритании, четыре — из Франции, три — из Финляндии, два — из Литвы, один — из Австралии и еще один — из Литвы.

Ранее в зоне СВО ликвидировали командира «Грузинского легиона».