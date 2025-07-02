Путин поднял вопрос социальных гарантий бойцам СВО и их семьям

Путин начал совещание с кабмином с вопроса о соцгарантиях бойцов СВО и их семей

Президент России Владимир Путин начал по видеосвязи совещание с членами правительства с оперативных вопросов, среди которых выделил социальное обеспечение участников специальной военной операции (СВО) и гарантии их семьям. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания глава государства затребовал доклада замминистра обороны Анны Цивилевой. Путин задал ей вопросы по поводу социального обеспечения бойцов, которые получили травму в ходе СВО и остались на военной службе.

«Потом мне при встрече с членами семей, прежде всего семей, которые утратили, потеряли своего мужа и отца в ходе специальной военной операции, [задавали] вопрос по вдовам и получении ими образования», — сказал Путин, уточнив, что женщины ставили вопрос о том, чтобы их родные могли учиться и получить нужную им переподготовку или первичное образование.

11 июня Путин на совещании по госпрограмме вооружений сообщил, что меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач специальной военной операции реализуются в кратчайшие сроки. Глава государства отметил, что в апреле 2025 года прошло обсуждение вопросов, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для выполнения задач спецоперации. По словам Путина, намеченные тогда меры реализуются.

Ранее Путин назвал долю современных вооружений в стратегических ядерных силах России.