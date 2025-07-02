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Путину предложили распространить квоту на образование на вдов погибших бойцов СВО

Цивилева предложила Путину распространить квоту на учебу на вдов погибших бойцов
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Льгота на получение образования должна быть распространена на вдов погибших солдат в зоне спецоперации. Предложение президенту России Владимиру Путину в ходе совещания озвучила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент соответствующая льгота предусмотрена для участников СВО и их детей.

«Поэтому предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им, в том числе, право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте», — заявила Цивилева.

Она отметила, что данная мера позволит семьям героев строить достойное будущее.

Незадолго до этого Путин начал по видеосвязи совещание с членами правительства с оперативных вопросов, среди которых выделил социальное обеспечение участников специальной военной операции (СВО) и гарантии их семьям. Российский лидер задал ей вопросы по поводу социального обеспечения бойцов, которые получили травму в ходе СВО и остались на военной службе.

Ранее Путин назвал долю современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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