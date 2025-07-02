В МИД РФ отреагировали на желание Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием

Россия учитывает готовность Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием на борту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Вот это еще один элемент крайне враждебной и рискованной политики Запада, которая ведет к росту напряженности, обострению стратегических рисков, повышению уровня ядерной опасности», — сказала дипломат.

До этого Эстония высказалась о готовности принимать на своих аэродромах самолеты стран НАТО, которые способны нести ядерное оружие.

В конце июня Эстония начала возводить линию обороны по юго-восточной границе с Россией.

На ряде участков границы между двумя странами сооружаются противотанковые рвы. К концу 2025 года на границе появятся не менее 28 бункеров и десятки складских площадок. На строительство этих сооружений в текущем году выделено €4,4 млн.

Ранее Песков напомнил, кто применил ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.