Песков напомнил, кто применил ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо приглашать представителей США в японские Хиросиму и Нагасаки, чтобы все помнили, какое государство применило ядерное оружие, передает РИА Новости.

« ... главное все время в Нагасаки и Хиросиму приглашать представителей Соединенных Штатов Америки, чтобы все помнили, какая страна в мире применила ядерное оружие», — сказал Песков журналистам.

25 июня президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, который «положил конец» Второй мировой войне.

В свою очередь, генсек японского кабмина Есимаса Хаяси заявил, что заявление Трампа в Токио услышали.

Хаяси подчеркнул, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к «заболеваниям, вызвавшим непередаваемые человеческие страдания, и заслуживающей сожаления гуманитарной ситуации». Он призвал международное сообщество активнее работать для достижения мира без ядерного оружия и не допустить повторения трагедии.

Ранее в конгрессе США предложили использовать ядерное оружие против сектора Газа.