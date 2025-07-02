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Военный эксперт раскрыл, сколько Киев продержится без помощи США

Bild: без помощи США Киеву хватит боеприпасов до конца лета
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Roman Chop/AP

Без помощи США Киеву хватит боеприпасов до конца лета, после чего ситуация обострится и станет кризисной. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на военного эксперта Карло Масала.

«Украинских запасов (боеприпасов. — «Газета.Ru») хватит до конца лета», — говорится в публикации.

По мнению эксперта, все поставки вооружений для Украины критически важны. По его словам, может возникнуть критическая нехватка боеприпасов до тех пор, пока Европа не попытается восполнить ее.

В Bild добавили, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) особенно чувствительна остановка поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.

1 июля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США перестали поставлять Украине зенитные ракеты для систем ПВО, а также некоторые высокоточные боеприпасы и артиллерийские снаряды из-за истощения собственных запасов.

По данным газета Washington Post, ряд украинских чиновников был застигнут врасплох этим решением Соединенных Штатов.

Ранее в Раде раскрыли, на что Зеленский тратит миллионы военной помощи.

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