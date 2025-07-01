СМИ: США прекратили поставки на Украину некоторых высокоточных боеприпасов

США перестали поставлять Украине зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за истощения собственных запасов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились», — отмечается в сообщении.

По данным газеты, решение принял глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби после того, как ему доложили об истощении запасов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и боеприпасов на складах Минобороны США.

Отмечается, что Колби решил урезать военную помощь Киеву еще в начале июня, однако решение вступило в силу только сейчас.

26 июня шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США сократили расходы на Украину в рамках Фонда поддержки коалиции и инициативы по оказанию помощи в безопасности в 2026 финансовом году.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Евросоюза прилагают усилия, чтобы США не потеряли интерес к конфликту на Украине. По его словам, речь идет не просто о региональном конфликте, а о безопасности евроатлантического пространства. Писториус отметил, что поддержка США является ключевой не только из-за масштабов военной помощи, но и в качестве сигнала для партнеров в НАТО.

Ранее в Раде раскрыли, на что Зеленский тратит миллионы военной помощи.