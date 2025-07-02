Журналисты узнали о реакции украинских чиновников на приостановку помощи США

Ряд украинских чиновников был застигнут врасплох решением США о приостановке военной помощи ВСУ. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

«Украинские чиновники, с которыми связались для комментария, промолчали или отказались отвечать и, судя по всему, новости застигли их врасплох», — говорится в публикации.

1 июля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США перестали поставлять Украине зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также некоторых высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов из-за истощения собственных запасов.

По данным издания, такое решение принял глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби после того, как ему доложили об истощении запасов на складах Минобороны США. Отмечается, что Колби решил урезать военную помощь Киеву еще в начале июня, однако решение вступило в силу только сейчас.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что решение США приостановить поставки Киеву некоторых видов боеприпасов поднимает вопрос о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины.

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