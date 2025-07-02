В НАТО оценили частичную остановку поставок оружия Киеву из США

Рютте: Украине не обойтись без всей возможной поддержки Запада

Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без всей возможной поддержки Запада. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя частичную остановку поставок оружия Киеву из США в интервью телеканалу Fox News.

«В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны», — заявил генсек альянса.

Рютте добавил, что на фоне сокращения военной помощи со стороны Вашингтона Европа, напротив, намерена усиливать поддержку Киева.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что приостановка американской военной помощи Украине вряд ли серьезно повлияет на ход специальной военной операции, поскольку нехватку боеприпасов попытаются восполнить другие страны.

Ранее эксперт раскрыл, кто заменит Украине помощь от США.