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Эксперт раскрыл, кто заменит Украине помощь от США

Капитан Дандыкин: другие страны НАТО заменят помощь Украине от США
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U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Другие страны НАТО будут поставлять оружие Украине после прекращения помощи от Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, в первую очередь речь может идти о Германии, Норвегии и Швеции.

«Думаю, что часть вооружения, например 155-миллиметровые снаряды, для ВСУ заменят коллеги из НАТО. Прежде всего Германия и другие страны. Что касается Stinger, то другие системы ПЗРК ВСУ могут дать Норвегия и Швеция», — заявил Дандыкин.

Аналитик также указал, что противовоздушная оборона Украины на сегодняшний день ослаблена, а эффективность ударов ВС РФ по объектам на территории республики выросла.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее Подоляк заявил, что США продолжают поставлять ракеты для Patriot на Украину.

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