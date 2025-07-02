Эксперт объяснил, как приостановка помощи США Киеву отразится на СВО

Приостановка американской военной помощи Украине вряд ли серьезно повлияет на ход специальной военной операции, поскольку нехватку боеприпасов попытаются восполнить другие страны. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

«Если что не додали США, додадут другие. Желающих в Европе хватает — немцы очень стараются, даже сербов недавно разоблачили. Вполне вероятно, откуда-то с Востока боеприпасов подкинут — и такой вариант не исключен», — сказал эксперт.

При этом он допустил, что перерыв в поставках некоторых видов вооружений заметно ухудшит ситуацию для украинской армии.

2 июля стало известно, что США отложили поставки Киеву зенитных управляемых ракет к ЗРС Patriot (как и самих систем), ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов и высокоточных ракет GMLRS. С чем связана эта приостановка, как она повлияет на обороноспособность Украины и почему эта мера больше похожа на дисциплинарное воздействие, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее на Украине назвали «болезненным» решение США приостановить поставки оружия.