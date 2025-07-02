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Российские войска уничтожили танк Leopard в Сумской области

МО: операторы дронов «Рубикон» уничтожили танк Leopard 2А6 в Сумской области
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Ints Kalnins/Reuters

Расчет беспилотников испытательного центра «Рубикон» уничтожил танк Leopard 2А6 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинскую технику обнаружили во время разведывательно-боевого полета в районе населенного пункта Писаревка. После этого оператор дрона-камикадзе принял решение уничтожить танк, отметили в министерстве.

«В результате удара FPV-дроном в уязвимое место — под стык башни — танк противника был выведен из строя», — говорится в сообщении Минобороны.

1 июля российские военные захватили танк Leopard 2А6 ВСУ. Техника была эвакуирована в расположение гвардейского парашютно-десантного полка из района населенного пункта Дарьино в Курской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что Leopard был подбит оператором FPV-дрона еще зимой.

30 июня российские военные уничтожили танк Leopard 2А6 украинской армии, замаскированный в лесопосадке в Сумской области. Боевая машина была обнаружена в ходе разведывательных мероприятий подразделением 155-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Малая Корчаковка.

Ранее в «Ростехе» заявили, что конструкторам РФ нечего взять у немецкого танка Leopard.

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