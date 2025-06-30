Минобороны РФ сообщило об уничтожении танка Leopard в Сумской области

Российские военные уничтожили танк Leopard 2А6 украинской армии, замаскированный в лесопосадке в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Боевая машина была обнаружена в ходе разведывательных мероприятий подразделением 155-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Малая Корчаковка.
Координаты цели оперативно передали боевой группе центра беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».
В результате серии ударов расчетами FPV-дронов замаскированный танк был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля, добавили в Минобороны.
Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в районе населенного пункта Яблоновка в Сумской области была уничтожена рота танковой бригады Вооруженных сил Украины.
Агентство также сообщило, что командование украинской армии перебросило элитный батальон в этот регион.
Ранее сообщалось, что ВСУ лишились Новониколаевки в ДНР из-за тактической ошибки.