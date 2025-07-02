Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1235 военнослужащих

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне проведения специальной военной операции более 1235 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 175 бойцов, в зоне ответственности группировки «Запад» — до 210 военнослужащих.

Военные группировки «Юг» ликвидировали свыше 165 украинских военнослужащих, «Центр» — более 450, «Восток» — до 165, «Днепр» — более 70.

До этого сообщалось, что 2 июля США приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

При этом газета The Wall Street Journal пишет, что Пентагон после остановки военных поставок Киеву от Вашингтона предложит президенту США Дональду Трампу варианты продолжения помощи Украине в целях урегулирования конфликта.

Ранее в Кремле заявили, что чем меньше оружия поставят Украине, тем ближе окончание СВО.