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Пентагон предложит Трампу варианты помощи Киеву, несмотря на остановку поставок

WSJ: Трампу предложат варианты продолжения помощи Киеву после остановки поставок
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Nathan Howard/Reuters

Президенту США Дональду Трампу после остановки военных поставок Киеву от Вашингтона предложат варианты продолжения помощи Украине в целях урегулирования конфликта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Элбридж Колби, заместитель министра обороны по политическим вопросам в Пентагоне, не стал комментировать решение о прекращении поставок оружия на Украину, но заявил, что министерство обороны предоставит президенту Трампу варианты продолжения военной помощи Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по словам Колби, эти варианты будут соответствовать цели Трампа — положить конец «этой трагической войне».

Этот шаг Белого дома озадачил некоторых экспертов, пишет WSJ, которые отметили, что Трамп заявил на саммите НАТО в конце июня, что США рассмотрят возможность продажи Киеву систем ПВО Patriot.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее россияне выразили уверенность, что Трамп не решит конфликт на Украине.

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