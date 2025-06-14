Развожаев: имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя

Имя президента Российской Федерации Владимира Путина помещено на мемориальную стену с именами почетных граждан Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

14 июня Севастополь отмечает День города.

Звание Почетного гражданина Севастополя было присвоено Путину решением Законодательного собрания в 2016 году за вклад в установление городу-герою статуса города федерального значения при его вхождении в состав России.

Развожаев отметил, что внесение имени президента на мемориальную доску — это знак глубочайшего уважения, символ глубокой благодарности севастопольцев за вклад в защиту и развитие их города, за «принципиальную позицию в исторические моменты», за поддержку стремлений населения «к справедливости и воссоединению с Россией».

Чиновник добавил, что на одной из недавних встреч передал главе государства знак Почетного гражданина города Севастополя.

Ранее Путин объяснил, почему Россия поддержала Крым в 2014 году.