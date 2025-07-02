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Беспилотную опасность объявили в Ростовской области

МЧС: режим беспилотной опасности объявлен в Ростовской области
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Shutterstock/Oleg Elkov

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена по всей территории Ростовской области. Об этом сообщает МЧС России, передает ТАСС.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — говорится в сообщении.

Накануне врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. В многоквартирном доме в Таганроге разбито несколько окон, а также повреждены припаркованные рядом автомобили, добавил губернатора.

До этого в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге получили повреждения две жилых многоэтажки и лицей №28, а в Азове — здание промышленного предприятия.

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область.

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