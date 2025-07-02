Украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеские беспилотники в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, летательные аппараты были сбиты в Новошахтинске и Аксайском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле, отметил глава области.

1 июля Слюсарь сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. В многоквартирном доме в Таганроге разбито несколько окон, а также повреждены припаркованные рядом автомобили, добавил врио губернатора.

Неделю назад в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге получили повреждения две жилых многоэтажки и лицей №28, а в Азове — здание промышленного предприятия. Как рассказал Слюсарь, части беспилотников в Таганроге повредили линию электропередачи на улице Попова, а у двух жилых многоэтажек в переулке Трудовых Резервов и у учебного заведения оказались разбиты окна. В Азове пострадали крыша, остекление промышленного предприятия и кровля зернового склада в порту.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.