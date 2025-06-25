В Ростовской области от беспилотников пострадали дома и промпредприятие

Слюсарь: в Таганроге и Азове от дронов пострадали дома и промпредприятие

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге получили повреждения две жилых многоэтажки и лицей №28, а в Азове пострадало здание промышленного предприятия. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, части БПЛА в Таганроге повредили линию ЛЭП на улице Попова, а у двух жилых многоэтажек в переулке Трудовые резервы и у учебного заведения оказались разбиты окна. В Азове получили повреждение крыша и остекление здания промышленного предприятия, а также пострадала кровля зернового склада в порту.

В результате атак дронов никто не пострадал.

Утром 25 июня министерство обороны России сообщило, что российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 18 украинских дронов над регионами России. Согласно информации российского оборонного ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены в период с 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.