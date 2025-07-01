Силы ПВО сбили над Ростовской областью украинские беспилотники

Слюсарь: силы ПВО сбили БПЛА в трех городах и пяти районах Ростовской области

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники над несколькими населенными пунктами Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

По имеющейся предварительной информации, пострадавших нет. В многоквартирном доме в Таганроге разбито несколько окон, повреждены припаркованные рядом автомобили. На место происшествия выехала мэр города Светлана Камбулова.

1 июля сообщалось, что на подлете к Саратову был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

27 июня силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили беспилотные летательные аппараты в городе Шахты и четырех районах Ростовской области.

Ранее Украина атаковала Донецк ракетами Storm Shadow.