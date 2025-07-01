На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили над Ростовской областью украинские беспилотники

Слюсарь: силы ПВО сбили БПЛА в трех городах и пяти районах Ростовской области
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники над несколькими населенными пунктами Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

По имеющейся предварительной информации, пострадавших нет. В многоквартирном доме в Таганроге разбито несколько окон, повреждены припаркованные рядом автомобили. На место происшествия выехала мэр города Светлана Камбулова.

1 июля сообщалось, что на подлете к Саратову был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

27 июня силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили беспилотные летательные аппараты в городе Шахты и четырех районах Ростовской области.

Ранее Украина атаковала Донецк ракетами Storm Shadow.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами