Военные сбили украинские беспилотники над Крымом

Силы противовоздушной обороны утром 2 июля сбили над Республикой Крым восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что это произошло в период с 8:00 мск до 9:00 по московскому времени.

До этого в Минобороны сообщили, что в ночь на 2 июля военные сбили пять украинских беспилотников над территориями регионов России.

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, дроны ВСУ атаковали жилой дом в городе Льгов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в результате атаки беспилотника в Курской области.