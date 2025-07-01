Украинские БПЛА нанесли удар по городу в Курской области

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Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали город Льгов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В результате ударов произошел пожар в одноэтажном жилом доме на три квартиры.

Хинштейн подчеркнул, что обошлось без пострадавших. На месте происшествия находятся пожарные и сотрудники оперативных служб. Врио губернатора держит ситуацию под контролем, по его поручению работу по ликвидации последствий инцидента возглавляет мэр города.

1 июля Хинштейн сообщил, что мужчина получил осколочные ранения головы и спины вследствиз-зае атаки украинского дрона на гражданский автомобиль неподалеку от слободы Белая в Беловском районе.

28 июня пресс-служба Следственного комитета России заявила, что атака беспилотника Вооруженных сил Украины 24 июня 2025 года по частному дому в селе Белица Курской области была квалифицируется как теракт.

Ранее СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области.