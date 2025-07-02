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В МО РФ рассказали, сколько БПЛА было уничтожено за минувшую ночь

МО РФ: силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА за ночь
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Evgeniy Maloletka/AP

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над территориями регионов РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по два беспилотника было уничтожено над Курской и Ростовской областями, еще один — над Крымом.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали город Льгов.

В результате произошел пожар в одноэтажном жилом доме на три квартиры.

Хинштейн подчеркнул, что обошлось без пострадавших. На месте происшествия находятся пожарные и сотрудники оперативных служб. Врио губернатора держит ситуацию под контролем, по его поручению работу по ликвидации последствий инцидента возглавляет мэр города.

Ранее СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области.

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