Адвокат рассказал, отпускают ли пожизненно осужденных на СВО

Адвокат Харламов: пожизненно осужденных преступников еще не отпускали на СВО

В России не было случаев, чтобы пожизненно осужденных преступников отпускали на СВО. Об этом заявил адвокат Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru.

«Нет, я ни одного такого случая не видел, от коллег не слышал. И как от коллег в форме, так и от коллег по адвокатскому корпусу», — сказал он.

Юрист уточнил, что для ходатайства об УДО отбывающий пожизненное наказание должен отсидеть не менее 25 лет.

В марте президент России Владимир Путин убедил руководство Минобороны присвоить звание Героя России военнослужащему, который попал на СВО добровольцем из колонии.

До этого президент РФ заявил, что вопрос с получением статуса ветерана боевых действий для участников СВО из числа заключенных («Шторм Z») будет решен. Как отметила замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева, соответствующий законопроект уже есть, но долго проходит согласование.

Ранее шесть заключенных в СИЗО россиянок отправились на СВО.