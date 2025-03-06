Путин настоял на присвоении звания Героя РФ бойцу, попавшему на СВО с зоны

Президент России Владимир Путин убедил руководство Минобороны присвоить звание Героя России военнослужащему, который попал на СВО добровольцем из колонии. Об этой истории глава государства рассказал на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», его цитирует РИА Новости.

«Нет, нельзя». Я говорю: «Почему?». «А он из мест лишения свободы». А я говорю: «Ну и что, ну человек точно достоин звания Героя». Что ж теперь сделать, так вот в жизни сложилось. <...> Вел себя как герой, реально, поэтому присвоили Героя», — рассказал Путин.

Он добавил, что экс-заключенный, о котором шла речь, оказался на зоне за «бытовую вещь».

До этого президент РФ заявил, что вопрос с получением статуса ветерана боевых действий для участников СВО из числа заключенных («Шторм Z») будет решен. Как отметила замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева, соответствующий законопроект уже есть, но долго проходит согласование. Путин в ответ пошутил, что у него «большие связи», и он договорится с депутатами и кабмином об ускорении процедуры.

Ранее Путин не смог сдержать эмоций от рассказа матери участника СВО о героизме сына.