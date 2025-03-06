Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин настоял на присвоении звания Героя РФ бойцу, попавшему на СВО с зоны

Путин рассказал, как убедил МО РФ присвоить звание Героя России экс-заключенному
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин убедил руководство Минобороны присвоить звание Героя России военнослужащему, который попал на СВО добровольцем из колонии. Об этой истории глава государства рассказал на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», его цитирует РИА Новости.

«Нет, нельзя». Я говорю: «Почему?». «А он из мест лишения свободы». А я говорю: «Ну и что, ну человек точно достоин звания Героя». Что ж теперь сделать, так вот в жизни сложилось. <...> Вел себя как герой, реально, поэтому присвоили Героя», — рассказал Путин.

Он добавил, что экс-заключенный, о котором шла речь, оказался на зоне за «бытовую вещь».

До этого президент РФ заявил, что вопрос с получением статуса ветерана боевых действий для участников СВО из числа заключенных («Шторм Z») будет решен. Как отметила замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева, соответствующий законопроект уже есть, но долго проходит согласование. Путин в ответ пошутил, что у него «большие связи», и он договорится с депутатами и кабмином об ускорении процедуры.

Ранее Путин не смог сдержать эмоций от рассказа матери участника СВО о героизме сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами