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Ливан усилил меры безопасности на границе с Сирией из-за угрозы ИГИЛ

Армия Ливана усилила контроль в районах на границе с Сирией из-за угрозы ИГ
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Mohammad Zaatari/AP

Руководство армии Ливана приняло меры по усилению контроля в районах на границе с Сирией в связи с угрозой со стороны террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба армии в социальной сети X.

«С целью поддержания стабильности проводится интенсивное патрулирование пограничной местности, установлены дополнительные наблюдательные вышки», — указывается в тексте.

Сообщается, что командование Вооруженных сил Ливана в настоящий момент координирует с сирийскими властями меры безопасности.

29 июня в ходе совместной операции «Африканского корпуса» Вооруженных сил России, подразделений ВС Мали (FAMa) и вооруженного ополчения МСА были уничтожены шесть боевиков ИГИЛ во главе с командиром, террористом Абу Дахдахом. Уничтоженный террорист был одним из идеологов группировки.

В марте главы МИД Иордании, Ирака, Ливана и Турции вместе с Сирией договорились о проведении операции против «Исламского государства». Глава внешнеполитического ведомства Ливана Юсеф Раджи отметил, что Бейрут выступает за стабильность в Сирии. По его словам, необходимо решить вопросы о демаркации границы и контрабанде оружия.

Ранее у мужчины, обстрелявшего посольство США в Ливане, нашли символику ИГ.

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