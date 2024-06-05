У мужчины, обстрелявшего посольство США в Ливане, нашли символику ИГИЛ

Мужчина, который напал с оружием на американское посольство в Ливане, может быть связан с группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Отмечается, что на винтовке подозреваемого была символика ИГИЛ. Сам гражданин Сирии в данный момент находится в больнице под охраной: военные ранили его, чтобы обезвредить. Кроме того, выяснилось, что мужчина мог «работать» не один, и сейчас армейские патрули ищут возможного подельника нападавшего.

Атака на посольство США произошла утром 5 июня. Стрельба вызвала пожар на территории рядом с дипломатическим представительством. Само посольство и дипломаты не пострадали.

До этого на американское посольство в Ливане нападали в сентябре прошлого года. Тогда выстрелы прозвучали в районе въезда на территорию дипмиссии. Никто не пострадал.

Ранее в Литве арестовали бросившего в здание посольства России коктейли Молотова.