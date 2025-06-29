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Стало известно о ликвидации одного из идеологов ИГИЛ

«Африканский корпус»: уничтожены боевики ИГ во главе с командиром Абу Дахдахом
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Depositphotos

Во время совместной операции «Африканского корпуса» Вооруженных сил России, подразделений ВС Мали (FAMa) и вооруженного ополчения МСА были уничтожены шесть боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) во главе с командиром, террористом Абу Дахдахом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Африканский Корпус».

«Уничтоженный террорист был одним из идеологов группировки, специалистом по минно-подрывному делу и причастным к атаке на правительственные силы Нигера», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что мужчина отвечал за планирование операций, а также за нападение на посты правительственных сил и колонны.

До этого стало известно, что в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду видны пятна крови. Территория вокруг здания оцеплена, туда съехались машины скорой помощи.

Позднее сообщалось, что при взрыве церкви пострадали около 30 человек, еще пятеро получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в МИД Афганистана рассказали о борьбе с «Исламским государством».

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