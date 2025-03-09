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Пять стран договорились о проведении операции против ИГ

Иордания, Ирак, Ливан, Турция и Сирия проведут операцию против ИГ
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Global Look Press

Иордания, Ирак, Ливан и Турция вместе с Сирией решили провести операцию против «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Об этом заявил иорданский министр иностранных дел Айман ас-Сафади, сообщает Al Jazeera.

9 марта в Аммане состоялось совещание глав МИД Иордании, Ирака, Ливана, Турции и Сирии.

По словам Ас-Сафади, цель встречи — «поддержка братьев в Сирии во имя стабильности, созидания и победы над терроризмом». Он отметил, что нестабильность в одной из стран опасно тем, что приводит к нестабильности целого региона. Он заверил, что Иордания поддерживает Сирию и готова противодействовать группировкам, которые пытаются «дестабилизировать ее безопасность и стабильность».

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн подчеркнул, что борьба с ИГ требует международного сотрудничества. Он сообщил, что на министерской встрече в Аммане был разработан план, включающий «создание совместного оперативного штаба по борьбе с терроризмом».

Глава внешнеполитического ведомства Ливана Юсеф Раджи отметил, что Бейрут выступает за стабильность в Сирии. По его словам, необходимо решить вопросы о демаркации границы и контрабанде оружия.

Сирийский министр Асаад Хасан аш-Шибани подчеркнул, что новые власти страны защищают всех ее жителей, выступают против дискриминации и не хотят допустить повторения прошлых трагедий.

Накануне курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) захватили лидера ячейки ИГ с помощью Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Американские военные оказали содействие СДС при проведении операции. В частности, они предоставили курдским формированиям техническую поддержку и разведданные.

Ранее Трамп приказал нанести удар по террористам ИГ.

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