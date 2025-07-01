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В Курской области после атаки дрона пострадал мужчина

Хинштейн: мужчина пострадал после атаки дрона в Беловском районе Курской области
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что мужчина получил осколочные ранения головы и спины из-за атаки украинского дрона на гражданский автомобиль недалеко от слободы Белой в Беловском районе.

По словам главы региона, ранения получил 60-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

28 июня пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что атака беспилотника Вооруженных сил Украины 24 июня 2025 года по частному дому в селе Белица Курской области была квалифицирована как теракт. В результате прилета местный житель получил осколочные ранения.

Утром 1 июля стало известно, что три мирных жителя в Алешках и один в Великой Лепетихе получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что всего за сутки украинские войска нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области.

Ранее СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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