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В России возбудили дело о теракте после атаки дрона на Курскую область

СК квалифицировал как теракт атаку дрона ВСУ по частному дому в Курской области
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РИА Новости

Атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 июня 2025 года по частному дому в селе Белица Курской области, где пострадал мужчина, квалифицирована как теракт. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что местный житель получил осколочные ранения, его доставят в областную больницу.

«Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, 24 июня украинский FPV-дрон атаковал территорию частного дома в селе Белица Беловского района Курской области. Мужчина получил ранение, его машина — повреждения.

Военные следователи назначили судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью курянина и установления размера ущерба, причиненного в результате атаки дрона. В СК добавили, что устанавливаются представители ВСУ, причастные к преступлению.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны в период с 20:10 до 23:25 (мск) 27 июня уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России, из них 12 дронов — над Курской областью.

В период с 23:30 (по московскому времени) 27 июня до 06:45 мск 28 июня силы ПВО сбили над территорией России 31 беспилотник Вооруженных сил Украины.

Ранее СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области.

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